Friesland heeft eigen geboortebeleg: Fryske Landgenootjes

SNEEK- Een geboorte moet gevierd worden! In Nederland gebeurt dit met de eeuwenoude traditie van beschuit met muisjes; we smeren maar liefst 60 miljoen beschuitjes per jaar. Sinds de geboorte van prinses Beatrix in 1938 hebben we dit als volk collectief omarmd. Bij de komst van een jongetje kan kraamvisite rekenen op blauwe muisjes en bij een meisje op roze muisjes.

Ondernemer Olaf Ouwerkerk en zijn tweelingzus Marise vinden het tijd om hier verandering in te brengen en lanceerden gisteren - samen met de Friese kraamzorgorganisatie KraamZus - Friese Landgenootjes; geboortebeleg met de vertrouwde anijssmaak, maar in de kenmerkende kleuren rood, wit en blauw van de provincie Friesland. Friesland krijgt daarmee als provincie eigen geboortemuisjes.

Trots op provincie

Uit onderzoek blijkt dat wij Friezen het meest van alle Nederlanders trots zijn op onze provincie. De kenmerkende vlag van Friesland met de pompeblêden staat hiervoor symbool. Vanaf nu kan de komst van een kleine Fries in stijl worden gevierd met beschuit met muisjes in de kleuren van Friesland. Vanmorgen reikte kraamzus Geartsje Laanstra van de Friese kraamzorgorganisatie KraamZus het allereerste doosje uit aan Nanne en Raveena de Jong, de kersverse ouders van baby Hailey. In huize de Jong wordt niet alleen de geboorte gevierd van hun dochter, maar ook het kampioenschap van Nanne zijn club SC Cambuur. Aan de gevel prijkt zowel de geboorte als de geel-blauwe Cambuur vlag. De suggestie kwam direct om de muisjes ook in deze kleuren te maken. Staat genoteerd Nanne!

“Naast de kleuren, smaken ze ook heerlijk! De anijssmaak vind ik lekkerder dan de originele en ze zijn wat zachter qua structuur", aldus kersverse moeder Raveena.

Vertrouwde anijssmaak

Kraamzus Geartsje is ook over de muisjes te spreken, "Beschuit met muisjes is een Nederlandse traditie, hoe leuk dat ze er nu ook zijn in de Friese kleuren! En ze blijven ook nog eens goed op je beschuitje liggen, want de originele zijn iets harder en stuiteren weleens van je bordje".

De Friese Landgenootjes hebben de vertrouwde anijssmaak, maar zijn glutenvrij, vegan en verpakt in een nieuw jasje. Een aantal winkels in Friesland zijn al geïnteresseerd. Je kunt ze nu al online bestellen via www.stadsgenootjes.nl.

