Friese topkunstenaars presenteren zich bij Bax Kunst: Expositie “ ‘t is Wad”

SNEEK - Van 16 januari tot en met 27 februari is er een nieuwe expositie te bezoeken bij Bax Kunst in Sneek. De eerste expositie van 2021 is een groepstentoonstelling. Het Friese Wad wordt uitgelicht in verschillende verrassende stijlen en technieken. Een verzameling van aan de Galerie verbonden artiesten doen hier aan mee.

De insteek om Friese kunstenaars uit te lichten past in het gedachtegoed van Galerie Bax kunst van de laatste jaren. Steeds meer kunstliefhebbers zijn ook op de hoogte dat in Sneek een grote hoeveelheid Friese kunst van de bovenste plank te zien is.

De exposanten van de aanstaande tentoonstelling zijn: Douwe Elias, Hendrik Elings, Irma Kamp, Gea Koevoets, Tjeerd Landman, Jentsje Popma, Klaas Werumeus Buning, Hiske Wiersma, Gerrit Wijngaarden en Oesje Zegel. Verder worden er keramische vaas objecten gepresenteerd van Sietske Giliam.

De geselecteerde kunstenaars maakten het mooiste en meest bijzondere van het Friese Wad. Ze bieden de toeschouwer stuk voor stuk hun eigen kijk op deze omgeving. De Wadden worden getoond door de ogen van de kunstenaars. De expositie bezoeken

Zaterdag 16 januari wordt de expositie online geopend. Alle werken staan gepubliceerd op de website www.baxkunst.nl . Willen geïnteresseerden de kunstwerken graag van dichtbij zien? Geen probleem, tijdens de lockdown biedt Bax Kunst de mogelijkheid om het kunstwerk via videobellen van dichtbij te bekijken. Het is ook gewoon nog mogelijk om een proefplaatsing aan te vragen. Maak hiervoor afspraak met de Galerie. Na de lockdown (waarvan de datum onder voorbehoud blijft van wijzigingen) is Galerie Bax Kunst te bezoeken op de vaste openingstijden. ‘Wij volgen hierbij alle mogelijke aanwijzingen van het RIVM. Daarnaast maken onze vertrouwde openingstijden het juist goed mogelijk om alle doelgroepen van dienst te zijn. ‘s Ochtends op afspraak, ‘s Middags open voor publiek.’ Aldus curator Redmer Bax. Hij besluit: Voorlopig blijven wij de thuizitters bedienen met deze expositie van hoge kwaliteit. En dat doen wij online via een virtuele tour en onze website.’ De expositie is dus te allen tijde op de website www.baxkunst.nl en op Youtube te bekijken. Aankopen kunnen online verzorgd worden, net als proefplaatsingen. Neem hiervoor contact op met de Galerie.

