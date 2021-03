Friese Sleepbootdagen in Woudsend gaan dit jaar ook niet door

WOUDSEND- In maart 2020 kon de organisatie de editie 2020 van de Friese sleepbootdagen niet door laten gaan vanwege de uitbraak van het Corona virus. Op dat moment hoopten zij dat het virus met een jaar wel weg zou zijn zodat we in mei 2021 een gezamenlijk sleepbootevenement met het shantyfestival konden gaan organiseren. Helaas is de corona pandemie nog niet voorbij en gaan ook dit jaar de geplande Friese Sleepbootdagen in Woudsend niet door