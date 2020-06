Friese musea heropenen massaal

De meeste Friese musea gaan direct open op pinkstermaandag. Zo’n vijftien van de zeventig musea volgen later in de week. Een enkele gaat open op verzoek of stelt de opening voorlopig uit, voornamelijk vanwege de beperkte inzetbaarheid van vrijwilligers op dit moment.

Reserveren verplicht

Alle musea moeten zich aan de gestelde voorwaarden van de Rijksoverheid houden. Zo moeten er hygiënemaatregelen genomen worden, geldt per museum een maximum bezoekersaantal en is reserveren verplicht. “Een aantal musea heeft versneld een onlineticketsysteem ingevoerd, maar reserveren per mail, telefoon of contactformulier is ook gewoon mogelijk. Betalen, weliswaar contactloos, mag namelijk wél in het museum”, aldus Lisette Zwerver van de Museumfederatie.

Exposities dan toch van start

Met de sluiting halverwege maart moesten veel musea pas geopende exposities staken of vroegtijdig beëindigen. En exposities die op de rol stonden voor het voorjaar werden uitgesteld. Zwerver: “Gevolg is dat er nog veel onontdekt moois is. Er valt dus heel veel te kiezen voor bezoekers deze zomer.” Zo heropent het Fries Landbouwmuseum in Goutum met een wisselexpositie over het Friese zuivelmerk Frico en kan Natuurmuseum Fryslân de veelbesproken GIF-tentoonstelling hervatten.

Op museum.frl/heropening vindt men per museum informatie over de heropening.