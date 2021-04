Fries StraatFestival verhuist naar september

Het Leeuwarder festival heeft op dat moment een andere vorm dan wat de bezoekers gewend zijn. Minder in de massa, meer in de intimiteit. Voorop staat dat het thuiszitten wordt doorbroken en er binnen de veiligheidsmarges weer verbinding wordt gezocht buiten de deur. Acts moeten weer een ‘podium’ krijgen om ervaren te worden door een live publiek en andersom moet het publiek weer een act in levenden lijve kunnen beleven. De interactie tussen artiest en publiek is essentieel voor het festival en de organisatie kijkt dan ook reikhalzend uit naar het moment dat dit weer gerealiseerd kan worden. Belangrijk is ook dat het festival op een veilige manier laagdrempelig blijft en toegankelijk is voor iedereen. Dat kan volgens de organisatie met een overzichtelijk programma op sfeervolle, afgebakende locaties. Hier kan men indien nodig met een reservering gratis toegang krijgen tot exclusieve voorstellingen op bijzondere plekken, waar de 1,5 meter en andere voorschriften in het kader van Covid-19 gehandhaafd worden. En als de richtlijnen het toelaten, wordt er waar mogelijk opgeschaald.

De Oldehove van karton?

Naast de plannen voor diverse voorstellingen op intieme locaties, is het de bedoeling dat er in ieder geval één grote headliner hoog boven de mensen uittorent in het centrum van Leeuwarden. Dijkema is druk bezig om hiervoor Olivier Grossetête naar Leeuwarden te halen met zijn participatieproject Monumental Constructions. Een uitnodiging aan het Friese publiek om samen te bouwen aan een indrukwekkend grote constructie (misschien wel een reconstructie van de Oldehove?) gemaakt van karton. De ultieme uitdaging om de verbinding met de stad en haar bewoners te zoeken en versterken. Deelnemers worden gevraagd om lege kartonnen dozen in elkaar te zetten en een monument te bouwen zonder kraan of machine, alleen met menselijke energie en spierkracht. Van de constructie tot de collectieve vernietiging een spektakel om aan mee te werken of naar te kijken. En als het nodig is zelfs coronaproof te organiseren.



Van lockdown naar break out

Het nieuwe posterbeeld van het Fries StraatFestival dit jaar, een kunstzinnige illustratie van Berber van den Brink, visualiseert op prachtige wijze hoe sterk de verbinding is gegroeid met onze eigen huizen door de pandemie. Het beeld vertelt niet alleen hoe het Fries StraatFestival zelf verhuist, maar ook dat het zijn huis nog even meeneemt onderweg voor de intiemere voorstellingen op afgebakende locaties en tegelijkertijd met hoopvolle blik vooruit kijkt naar een periode waarin we met zijn allen uitbreken, naar buiten durven kijken, de verbinding zoeken met onze omgeving en samen een monumentale constructie uit de grond stampen.



Het Fries StraatFestival zet ieder jaar, normaliter in het laatste weekend van mei, de Leeuwarder binnenstad op z'n kop met gratis straattheater en muziek. De projectorganisatie opereert onder de vlag van Stadsschouwburg De Harmonie.