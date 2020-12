Fries Scheepvaart Museum vaart door, ook tijdens lockdown

SNEEK- De lockdown in Nederland raakt ons allemaal. Uitstapjes maken kan niet, het is de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft. Om wat vermaak te bieden, en misschien zelfs wat troost, zet het Fries Scheepvaart Museum deze kerstvakantie een aantal thuisactiviteiten online, zodat u een beetje museum in huis kunt halen.

Film: Reis door Europa

Het Fries Scheepvaart Museum toont de geschiedenis van de scheepvaart in Friesland, maar de collectie herbergt schatten vanuit de hele wereld. Souvenirs die zeelieden meebrachten naar huis, scheepsportretten van de havens die Friese kapiteins aandeden, of schilderijen van historische gebeurtenissen. In de video ‘Reis door Europa’ neemt directeur Meindert Seffinga de kijker mee langs een aantal van die schatten, en vertelt de verhalen die erbij horen. De film is te bekijken op www.friesscheepvaartmuseum.nl/actueel en via het YouTube-kanaal van het museum.

De film is gemaakt voor de leden van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum. Zij kregen deze als eerste te zien. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden in deze lockdown-periode, wordt de film nu openbaar voor iedereen. Wilt u ook lid worden en het museum steunen? Dat kan al voor slechts €17,50 per jaar. U krijgt dan gratis toegang tot het museum, lezingen, een jaarboek en de mogelijkheid om mee te gaan op ledenreis. Mail naar info@friesscheepvaartmuseum.nl voor meer informatie of om meteen lid te worden.

Virtuele expositie De Ploeg

De expositie Groningers in Fryslân, kunst van De Ploeg anno 2020 is door de museumsluiting veel korter te zien geweest dan de bedoeling was. Gelukkig zijn er in de 4 weken dat het wel kon, veel mensen komen kijken. Maar er zijn ook veel die ‘m gemist hebben. Daarom is er een virtuele tour door de expositie gemaakt. Zo kun je op je gemak genieten van alle werken die de kunstenaars van Groninger kunstkring De Ploeg maakten, speciaal voor deze expositie. Voor de expositie lieten 17 leden van Groninger Kunstkring De Ploeg zich inspireren door Fryslân. Het resultaat is een tentoonstelling met een grote variëteit aan werken. Van abstract tot realistisch, van houtskool tot olieverf en van schilderij tot beeldhouwwerk. Maar wel allemaal met als gemene deler: het Friese water. De virtuele tour is te bekijken op www.friesscheepvaartmuseum.nl/actueel en het YouTube-kanaal van het museum. Bovendien zullen op het Facebook- en Instagram-kanaal van het museum de komende weken alle werken voorbijkomen, voorzien van uitleg door de kunstenaars.

Knutselpakket voor kinderen: een envelopje vol zon

Ook voor kinderen heeft het Fries Scheepvaart Museum een thuisactiviteit bedacht. Een envelopje vol zon. Het is een knutselpakket waarmee je zelf een zonnecel-bootje, een kompas en een zonnewijzer kunt maken. In de envelop zitten alle materialen die je nodig hebt, en natuurlijk een instructieblad en leuke opdrachten. Het envelopje vol zon is geschikt voor kinderen vanaf 7 tot ongeveer 14 jaar, en kost €9,50 inclusief verzendkosten. Bestellen kan via info@friesscheepvaartmuseum.nl. Je krijgt dan een bevestiging en betalingsinstructies terug. Na betaling wordt het knutselpakket zo snel mogelijk opgestuurd.