Franse film ‘Deux’ in Filmhuis Sneek

De gepensioneerde Madeleine (Martine Chevallier) en Nina (Barbara Sukowa, Hannah Arendt, Romance & Cigarettes) zijn al tientallen jaren elkaars grote liefde, maar niemand die dat weet. Voor hun naasten, waaronder Madeleines bemoeizuchtige dochter (Léa Drucker), zijn ze simpelweg buurvrouwen die dezelfde gang delen. In werkelijkheid biedt deze gang een portaal tussen twee compleet verschillende werelden: die van een zorgzame moeder en oma die haar kinderen maar niet durft te vertellen dat ze een geheim liefdesleven heeft, en die van een vrijzinnige onafhankelijke vrouw die ernaar smacht haar leven met haar geliefde door te brengen, in het openbaar.

Madeleine en Nina leiden een liefdevol leven samen en genieten van de dingen van alledag. Hun deuren staan altijd open en ze bewegen zich vrijelijk tussen de appartementen. Tot hun portaal door een onverwachte gebeurtenis plotseling gesloten wordt, en ze elkaar niet meer kunnen bereiken. Het gevoelige Deux werd geregisseerd door Filippo Meneghetti en beleefde de wereldpremière op het Toronto Filmfestival. Voor zijn debuut wist hij acteerkanonnen Martine Chevallier (grande dame van de Franse theaterwereld) en Barbara Sukowa (muze van Rainer Werner Fassbinder en Margarethe von Trotta) te strikken.

Twee voorstellingen

Vanwege de veiligheidsmaatregelen van dit moment mogen maximaal 30 personen in een zaal. Om die reden stelt CineSneek op dinsdagavond een extra zaal ter beschikking, zodat we met inachtneming van de regels toch veel gasten kunnen ontvangen. Op maandagavond zitten we in zaal 3, op dinsdagavond in zaal 1 en meestal 4. Alle zalen zijn per zaal goed geventileerd met buitenlucht.

Op de dinsdag is er zoals gebruikelijk een inleiding. Op maandag is er meestal wel iemand van het filmhuis aanwezig, maar zal er geen inleiding zijn. We draaien zonder pauze, tenzij de film veel langer dan 2 uren duurt.

KOOP UW KAARTJE ONLINE. Gezien de afstandsregels blijven de kaartjes een schaars goed. Wij adviseren u daarom uw kaartje vooraf via de website van CS te kopen. Telefonisch of aan de kassa kan natuurlijk ook.