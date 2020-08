François Lodewijckx & Stefania Napolitano bij Bax Kunst

SNEEK- Van 8 augustus tot en met 19 september is bij BAX Kunst de expositie François Lodewijckx & Stefania Napolitano te zien aan de Singel in Sneek.

François Lodewijckx werd geboren in Zierikzee (1939 – overleden in 2013). Hij studeerde aan de Rijksnormaalschool van 1961 tot 1964 en behaalde daar zijn akte MO-A Tekenen. Van 1964 tot en met 1966 studeerde de kunstenaar aan Het Koninklijk Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Hier volgde hij de disciplines vrije grafiek en portretschilderen.Het meeste werk ontstaat uit de verbeelding, met een enkele toevoeging vanuit de waarneming. Naast een sterke thematische gebondenheid (mens, mens en omgeving) vindt een voortdurend materiaalonderzoek plaats. Combinaties van materialen en technieken worden ondergeschikt gemaakt aan het thema. Dit materiaalonderzoek heeft geleid tot heel eigen procedés, zoals houtskooldruk met gombatik. De structuur van de ondergrond is in hoge mate bepalend voor het eindresultaat.

Er werd wel gezegd dat François Lodewijckx vertolker was van een droomwereld waarin mens en dier centraal staan. Hij laat een grote veelzijdigheid aan techniek zien bij een zeer doordacht en gevoelig kleurgebruik.

Vanaf ongeveer 1963 exposeerde François Lodewijckx met regelmaat in binnen- en buitenland. Hij woonde, werkte en exposeerde in die tijd onder andere in: Antwerpen, Terneuzen, Spijkenisse, Paramaribo, Turnhout, Hardenberg, Stedum (Gr), Rolde (Dr), Bergen op Zoom, Nijverdal, Deventer en Velserbroek.

Lodewijckx was in Paramaribo als docent onder andere verbonden aan de Surinaamse Academie voor Beeldende kunsten. Van 1972 tot 1989 was hij werkzaam als docent aan de Academie Minerva te Groningen.

Stefania Napolitanois een Italiaanse kunstenaar, geboren in Schaffhausen (Zwitserland) in 1972 en opgegroeid in Napels, waar ze afstudeerde aan de kunstacademie “SS Apostoli”.

Ze verbond zich onmiddellijk met keramiek en realiseerde zich dat het vormgeven van het materiaal haar de mogelijkheid kon geven om haar hele artistieke wereld tot uitdrukking te brengen, door haar aan te moedigen workshops van meester-keramisten in Florence, Caserta en Napels bij te wonen, waar ze de kennis van complexe technieken en details van vormen en decoratie, zoals platen, colombino en draaibank, waardoor het werk uniek kan zijn.



Deze kunstvorm brengt haar ertoe haar gevoeligheid en kennis uit te drukken, en door experimenteren komt ze tot een zeer persoonlijke en verfijnde stijl, waarbij ze het natuurlijke materiaal vormgeeft met een bijzondere aandacht voor kleuren.

Haar werkervaring vond vooral plaats in Napels (voor haar een grote en onuitputtelijke bron van inspiratie), maar vond ook plaats in het buitenland, in Ierland, Mexico en in Burundi, ervaringen die haar kennis en innerlijke wereld hebben vergroot.Sinds 2019 woont en werkt Stefania in Nederland.