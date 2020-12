Fotowedstrijd Kiek’es! gaat door en laatste winnaars 2020 zijn bekend

SNEEK- In het kader van het jubileum van It Fryske Gea is dit jaar de fotowedstrijd Kiek’es! opgestart. En met succes! De natuurvereniging geeft aan dat zij en haar achterban hebben genoten van alle 1.452 inzendingen. ‘Tige tank.’

De fotowedstrijd is juist nú een mooi en sociaal middel – om ieder voor zich, maar toch met zijn allen – van de Friese natuur te kunnen (blijven) genieten. Op www.itfryskegea.nl/kiek-es zijn dan ook alle winnende foto’s van 2020 terug te kijken, daarnaast gaat de fotowedstrijd door. Deelnemers kunnen hun natuurbeleving blijven inzenden. It Fryske Gea speelt zo in op de vraag naar meer natuurbeleving in coronatijd.

Winnaars van de herfsteditie

It Fryske Gea bestaat dit jaar 90 jaar. De jarige natuurbeschermingsorganisatie nodigde bezoekers van haar gebieden uit om hun mooiste momenten te delen, gekoppeld aan het seizoen. Uit alle inzendingen selecteerde de vakjury per keer een top 10. De winnaars van het herfstseizoen zijn: Ron Meijer (1e) met de foto ‘Snein yn Ketliker Skar’, Goffe Jensma (2e) met de foto ‘Damherten in Ketliker Skar’ en Ria (3e) met de foto ‘the place to be’. Volgens de stem van het publiek tonen deze drie foto’s de Friese natuur in de herfst op haar mooist.

Fotowedstrijd Kiek’es! gaat door

Het laatste seizoen van 2020 is afgelopen, toch kiest It Fryske Gea ervoor om de fotowedstrijd door te laten lopen. Wel in een iets andere variant, maar zeker niet minder leuk. Natuurliefhebbers worden uitgedaagd om hun ‘lockdown-natuurbeleving’ vast te leggen. Dit kan in een natuurgebied van It Fryske Gea of dichtbij huis. De fotowedstrijd start 21 december en sluit op 20 januari, daarna is het aan het publiek om te stemmen. De winnaars worden 1 februari bekend gemaakt en krijgen een vogelwinterpakket, maar vooral de eer!

Veilig op pad in de natuur

Gezien de toenemende belangstelling voor fotograferen in de natuur geeft It Fryske Gea op haar website handige tips om veilig op pad te gaan. Ben je van plan een bepaald natuurgebied te bezoeken? Bedenk thuis alvast een alternatief, zodat je bij het betreden van een te volle parkeerplek een verstandige beslissing kunt maken. Samen zorgen we zo voor een betere verspreiding van mensen in de natuur. Daarnaast kan je jezelf nog eens laten verrassen. Vraag bijvoorbeeld je vriend(in), partner of kinderen om plan B uit te kiezen.

De foto’s via deze downloadlink mogen eenmalig rechtenvrij worden gebruikt ten behoeve van dit artikel, vermeld hierbij de naam van de fotograaf: foto 1 door , foto 2 door Goffe Jensma en foto 3 door Ria.