Fototentoonstelling ‘Eén grote familie 75 jaar SKS skûtsjesilen’ in FSM geopend

In verband met de coronamaatregelen mochten er maar 30 personen de opening bijwonen, waaronder, naast de CvdK, negen van de 14 skûtsjeschippers, burgemeester Jannewietske de Vries, SKS-voorzitter René Nagelhout en uiteraard gastheer Meindert Seffinga, directeur van het FSM.

Impertinente vraag

“Voordat deze unieke tentoonstelling kon worden ingericht hebben wij de schippers wat een impertinente vraag gesteld: ‘Soene wij ris yn jim famylje foto albums sjen meie’. Ik weet niet hoe dat bij jou zou zijn, maar ik had dan wel zo mijn twijfels gehad. In het begin liep het dan ook niet zo snel met het aanleveren van de foto’s. Het idee is natuurlijk om een ‘inkijkje van binnenuit’ te laten zien. Het idee was van Hilda Boesjens, SKS-bestuurslid. Deze tentoonstelling geeft een hele andere blik op het skûtsjesilen. Uiteindelijk is het wel goed gekomen, maar het was zeker in de coronatijd allemaal wel wat lastig. Ik ben bij de schippersbijeenkomst in Woudsend geweest, waar alle schippers en bemanningen waren. Daar heb ik briefjes achter gelaten, waar ook wel respons op kwam. Wiemer Hoekstra uit Drachten, Anne Tjerkstra, Gerhard Pietersma om maar eens een paar namen te noemen. Ze zeiden allemaal ‘kom maar op, hartstikke leuk’.”

Geen tentoonstelling voor de incrowd

“Er zijn ook schippers die geen foto’s ingeleverd hebben en daar zijn we ook niet achteraan gegaan. Het gaat er ook niet om dat wij al die families hier zien willen laten. Aan de andere kant, het is ook weer allemaal familie van elkaar. De familiekiekjes van de Meeters staan ook in die van de Zwaga’s. Wij hebben geen tentoonstelling voor de incrowd gemaakt, we hebben een tentoonstelling voor het publiek gemaakt. Wat is skûtsjesilen, maar ook wat voor plezier beleven de schippers, de bemanningen en hun familieleden eraan. Opvallend vond ik het vakantiegevoel en de ontspanning die er van de foto’s af te lezen valt. Je duikt echt in het leven van de skûtsjefamilies. Vanuit de media krijg je nog wel eens het idee of het skûtsjesilen allemaal ‘striid en argewaasje’is. Allemaal spanning, terwijl de foto’s ontspanning laten zien. Deze tentoonstelling is geen uitgebreid historisch overzicht van de jubilerende SKS, maar een fleurig beeld van de mensen die de SKS familie vormen.”

Thema’s

“Het zijn ook unieke foto’s, die we allemaal gescand hebben en ook vaak uitvergroot. Je stapt als het waren een foto album in. Allemaal rond thema’s, zoals ‘hoe was het op de volgschepen’, ‘hoe was het voor de mensen die op de wal zaten’ en ‘hoe vierden ze feest met elkaar’.