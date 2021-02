FOTO'S/VIDEO 'Belslydjeien' in de Vegelinbossen: mooier wordt het niet!

Zaterdag- en zondagochtend zorgde het geluid van vrolijk rinkelende belletjes in het landschap bij en in de Vegelinbossen voor een prachtige sfeer. Het geluid was afkomstig een groot aantal arrensleden die werden voortgetrokken door onder andere Friese paarden. ,,Mooier wordt het niet!'', schreef Sabien Zwaga die de video maakte.

Het 'belslydjeien': een prachtig schouwspel met in historische kleding gestoken koetsier en passagiers trok door de sneeuw. Een tafereel dat voor het laatst in 2012 in het Friese landschap te zien was.