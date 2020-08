FOTO'S / Schrijver Hotze de Roos geëerd met Kameleon monument

TERHERNE - Vrijdag werd in het kader van 25 jaar Kameleondorp Terherne de nieuwe Kameleonboot op het Kameleonplein onthuld. Het voor velen herkenbare monument is een eerbetoon aan schrijver van de beroemde kinderboekenreeks Hotze de Roos. Daarvan werden er in totaal meer dan 16 miljoen verkocht.