Foto ’s van Tom Coehoorn in museumtuin FSM

Foto’s met verschillende zeilsporten als onderwerp; van skûtsjesilen tot ijszeilen. In de museumtuin vinden regelmatig schoolactiviteiten plaats en met de foto’s wil het museum het zeilen onder aandacht brengen van de jeugd. De rondslingerende flessen op de foto herinneren aan de laatste les over het probleem van de plastic soep in de oceaan. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een pracht gezicht die kleurrijke foto's aan de muur