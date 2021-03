Fontein van Sneek wordt weggehaald voor reparatiebeurt

SNEEK- Op zaterdag 20 maart 2021 gaan alle 11fountains weer kletteren. In Súdwest-Fryslân zijn zes van deze fonteinen te bewonderen. Op 20 maart zal er in verband met de huidige maatregelen geen fysieke activiteiten plaatsvinden.

De Fontein van Fortuna aan het Hoogend in Sneek wordt eind maart weggehaald. De fontein wordt gerepareerd en opgeknapt. Hoelang dit zal duren is nog niet bekend. Overigens wel opvallend dat het pas dan gaat gebeuren, immers het was al tijden bekend dat fonteinen 20 maart weer moeten werken. Ook al tijden bekend dat fontein in Sneek kapot is. Had reparatie niet eerder gepland kunnen/moeten worden?

Schoonmaken

Afgelopen week kreeg de de Sneker fontein nog een fikse schoonmaakbeurt, iets wat geen overbodige luxe was. De laatste schoonmaakbeurt was van 212 dagen geleden, maar binnen no-time zat de ‘gouden bal’ alweer onder de aanslag.