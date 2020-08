Fonds Podiumkunsten kent subsidie toe voor de voorbereidingen van Wat Soesto!

SNEEK- De nieuwe voorstelling van Pier21 met Freark Smink en Klaasje Postma heeft van het FPK een toekenning van 37.000 euro ontvangen. Het gaat om een productiesubsidie, speciaal voor de nieuwe voorstelling; Wat Soesto! Naast dat het geld bestemd is voor de ontwikkeling van de productie, dat op zich is al bijzonder, is dit de derde keer dat Pier21 landelijke subsidie krijgt. De voorstelling gaat op 23 oktober in première in theater Sneek waarna de voorstelling door de provincie gaat reizen.

David Lelieveld van Pier21 is met de zalen van Fryslan, ruim veertig, in overleg om de tour op een veilige manier te produceren, zodat het publiek de voorstelling kan bezoeken rekening houdende met de ‘1,5 meter samenleving’ waar we momenteel mee te maken hebben .

Freark Smink had een diepe wens om nog één keer een voorstelling te schrijven en na drie jaar onderzoek, interviews en probeersels is dat gelukt met ‘Wat Soesto!’ Hij heeft een indringend portret geschreven over een hedendaagse boer in een bijzondere familie, gebaseerd op eigen ervaringen uit het verleden. Onder regie van Jos Thie speelt Freark Smink zelf de boer en Klaasje Postma zijn moeder.

De voorstelling ‘Wat Soesto!’ is na ‘De Emigrant’, ‘Feteranen’ en ‘It wie op in Simmerjûn’ opnieuw een bijzondere voorstelling van Pier21 die door de provincie gaat reizen en in Friesland het gesprek op gang probeert te brengen over een actueel thema; in dit geval over de situatie van de boeren.