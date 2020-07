Fokko Dam met Sneekweeknummer 2020: ‘Oh oh oh wat heb ik een plezier….’

SNEEK- Ondanks dat er dit jaar geen Sneekweek is, zijn er toch 2 Sneekweekhits! Eerder deze week werd het nummer ‘Sneek is leeg’ van de Útlopers, SMûK & Friends al geïntroduceerd. Nu komt de in Sneek geboren en getogen Fokko Dam op de openingsavond van de Sneekweek uit met het aloude ‘Oh oh oh wat heb ik een plezier’. Het is echter geen liedje waar de woorden Sneek en Sneekweek in voorkomen, maar heeft wel een historie met de Sneekweek.

‘Oh oh oh wat heb ik een plezier’ is een liedje dat bekend is van Ome Ko, een levensgenieter en ‘muzikant’ uit Amsterdam, die in de jaren ’80 elke Sneekweek naar Sneek kwam om zogenaamd de Blauhúster Dakkapel muzikaal te ondersteunen.

Daarnaast vermaakte Ome Ko op zijn kleine accordeon elke avond het Sneekweekpubliek met een aantal van zijn aanstekelijke liedjes.

LUS-Koor

Dit gebeurde dan altijd in samenwerking met de Sneekweekband op het terras van Restaurant Van der Wal en ’t Hoffy. In die jaren was dat in de Sneekweek ‘the place to be’. Op de Marktstraat en andere locaties was toen nog niks te beleven op dat gebied. Eén van Ome Ko zijn liedjes wordt nu dus door Fokko Dam vertolkt in een aangepaste modernere versie waarin hij deze keer wordt bijgestaan door het Sneker LUS-Koor.

LUS, Lui Út Sneek, bestaat dit jaar 10 jaar. De festiviteiten rond dit jubileum zijn allemaal geannuleerd vanwege de Corona-crisis. Om toch een beetje het feestgevoel te krijgen van dit 10-jarig bestaan is besloten om deze ‘Sneekweekhit’ samen met het LUS-Koor op te nemen.

Ter verhoging van nog meer feestvreugde wordt het liedje ‘Oh oh oh wat heb ik een plezier’ morgenavond 31 juli gepresenteerd op het bekende schip ‘De Dorstlesser’ tussen 18:30 en 19:30 uur tijdens een ‘kleintje opening Sneekweek’. ‘De Dorstlesser’ zal dan met Fokko Dam en leden van het LUS-Koor als muzikale bemanning rond die tijd de route van de Vlootschouw varen.

Het liedje komt, als het goed is, morgen op Spotify. Op die avond zal er ook een videoclip van worden geschoten. Deze clip zal dan vanaf maandag 3 augustus op You Tube te zien zijn. Er komen 2 versies uit: ‘Oh oh oh wat heb ik een plezier - Fokko Dam & LUS’, een ‘normale’ - en een après-ski-achtige versie.

Fokko Dam is al sinds 1983 bezig met het fenomeen ‘Sneekweekhit’. Het eerste liedje was in dat jaar ‘Het Sneekweeklied’ van de Sneekweekband.