Filmopnames Grutte Pier op Epemastate

IJSBRECHTUM - Jelly Mellema onze fotografe stuitte zaterdagochtend op allerlei bedrijvigheid op Epemastate. Toen zij ook nog figuranten in middeleeuwse kleding zag lopen was haar nieuwsgierigheid gewekt. Zij haalde haar camera op en ging op onderzoek uit. Nadat zij toestemming had gekregen mocht zij op gepaste afstand foto's maken van de filmopnames van de nieuwe film van Steven de Jong, Grutte Pier.

Grutte Pier vertelt het magische verhaal van Friese kleigrond, de bodem waar zoveel bloed is verspild, waar zoveel mensen het leven lieten voor hun vrijheid en waar zoveel geest in die aarde zit dat het tot op de dag van vandaag voelbaar moet zijn.

Natuurlijk is dit het verhaal van Friese vrijheidsstrijder Pier Gerlofs Donia, maar ook is dit het verhaal van de slag bij Warms waar in 1345 veel doden vielen en waar de Friese onafhankelijkheid werd bevochten en.. gewonnen. Het is eigenlijk een verhaal van vandaag. Hoe een volk zich nog altijd niet de wet laat voorschijven door heersers uit het westen. (Bron: https://www.stevendejongfilms.nl/blog/grutte-pier/)