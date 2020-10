Festijn van Bouwsteentjes in Sneek gaat niet meer door

Het kabinet heeft aangekondigd dat alle evenementen vanaf 14 oktober 22.00 uur voor de komende 4 weken zijn verboden. Het museum is ook nog eens gebonden aan een extra noodverordening van de gemeente SWF. Tot gisteravond 22.30 uur is er intensief contact geweest met gemeente SWF en het bestuur van het Nationaal Modelspoormuseum om tot kijken of er een passende oplossing gevonden kon worden.

Voor de organisatie een grote teleurstelling. Na weken van voorbereiding, een goede start van het festijn volgens alle corona regels en ook nu met de nieuwe aanscherpingen.

“Helaas, het mag niet zo wezen. Maar ook teleurstellend voor de bezoekers, tenslotte hadden die zich ook verheugd, met hun kinderen, op een leuk uitje”, laat de organisatie weten.

“Onze activiteit ‘Duitse Stoomweek’ kan wel doorgaan in ons museum. Ook dan moet u wel even reserveren. Ook de Lego speurtocht in de binnenstad van Sneek gaat gewoon door. Bij verschillende winkeliers en ons museum kunt u deelnemerskaarten ophalen en nu alleen inleveren bij ons museum”, deelt de organisatie verder nog mee.