Femuza en Kunstencentrum Atrium organiseren samen solistenconcours met nieuwe naam: Dyn Poadium

SNEEK- Femuza en Kunstencentrum Atrium gaan vanaf dit jaar samen het solistenconcours van de gemeente Súdwest-Fryslân organiseren. De 52e editie vindt zaterdag 29 mei plaats in het Atrium en de naastgelegen Noorderkerkzaal in Sneek. Het jaarlijkse evenement gaat verder onder een nieuwe naam, 'Dyn Poadium', en er is ook een andere opzet met drie categorieën: beginners, festivaldeelnemers en concoursdeelnemers. Aanmelden is mogelijk tot maandag 20 april.

Het concours werd de afgelopen jaren georganiseerd door Femuza met Kunstencentrum Atrium als hofleverancier bij de deelnemers. De 2021-editie begint om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Mocht Dyn Poadium op locatie niet mogelijk zijn vanwege de geldende coronamaatregelen, dan zal er een livestream zijn. Opgeven kan via femuza.nl.

De categorieën:

Groep 1: de parade Jonge, beginnende muzikanten (een tot twee jaar op les) doen mee aan een parade in het Atrium. Ze passeren één voor één het podium en geven een kort optreden. Iedereen krijgt een oorkonde. De deelnemers mogen na hun optreden in een andere ruimte luisteren naar een gevorderde leerling die hetzelfde instrument bespeelt.

Groep 2: het festival Deelnemers in deze categorie zijn muzikanten vanaf het A-diploma van een muziekschool, verdeeld in leeftijdscategorieën. Zij spelen in de Noorderkerkzaal een solo- of ensemblestuk met piano of CD. De deelnemers krijgen een verslag van de jury. Er worden drie winnaars aangewezen, verder worden er geen punten en prijzen toegekend.

Groep 3: het concours Dit zijn de gevorderde deelnemers die voor de prijzen gaan. Hieronder bevinden zich kandidaten voor het D-diploma, het hoogte muziekexamen op een muziekschool. De muzikanten worden door de jury beoordeeld en krijgen cijfers.

Femuza Femuza is de overkoepelende organisatie voor muziek- en zangverenigingen binnen Súdwest-Fryslân. De federatie ontstond in 2012 uit de voormalige federaties van muziek- en zangverenigingen in Wûnseradiel en in Wymbritseradiel. Femuza wil de muziekbeoefening door amateurs bevorderen en behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen. Zo worden er diverse activiteiten georganiseerd gericht voor verschillende leeftijdscategorieën, zoals het jeugdkorpsenfestival, het korpsenfestival, het korenfestival, de jeugdstudiedag, een galaconcert in Theater Sneek en het solistenconcours.

Hans Buren (voorzitter Femuza): "De afgelopen jaren werd er steeds nauwer samengewerkt met Kunstencentrum Atrium bij de organisatie van het solistenconcours. Door de coronacrisis worden mensen gedwongen hun creativiteit aan te spreken en dat leidt tot prachtige ideeën. Dyn Poadium is een fris, eigentijds vervolg op wat eens was en wil iedereen die muziek maakt een podium bieden."

Jeanette Valkema (dwarsfluitdocent bij Kunstencentrum Atrium en dirigent van meerdere fanfares in Súdwest-Fryslân): "Voorheen was er bij het solistenconcours één categorie. Met de nieuwe opzet bieden we een podium voor iedereen, niet alleen de talenten. Er zijn ontzettend veel muzikanten in de gemeente en we willen hen graag allemaal horen. Dus laat in deze coronatijd jouw muziek vrij uit de slaap- of studeerkamere; geef je op, klim op het podium en laat iedereen meegenieten! We gaan er een mooi muziekfeest van maken."