Oudemirdum - Op 25 juli gaat in Bezoekerscentrum Mar en Klif de expositie Kabouter in het Jolderenbos van start. De Groninger beeldend kunstenaar Rix Wierenga presenteert in deze expositie in een aantal tekeningen de levensgeschiedenis van een speciale kabouter. De expositie is te zien tot en met de herfstvakantie.

De kabouter van Rix Wierenga is geboren in het Jolderenbos. Hij woont en werkt zijn hele jeugd in deze streek. Met schep en gieter verzorgt hij de natuur en maakt het netjes. Als jonge man overvalt hem een sterk gevoel van Fernweh. Kan het zijn dat Gaasterland hem benauwt? Hij gaat op reis.

Op zoek naar de wortels van onze beschaving reist hij naar landen als Griekenland en Italië. Hij bezoekt vreemde landschappen en tempelruïnes en probeert de oude culturen te doorgronden. Tussendoor – als al die stenen hem te machtig worden – bewerkt hij op de archeologische sites de grond om een beetje tot zichzelf te komen.

Op zeker moment is het genoeg geweest en keert hij huiswaarts. Hij pakt zijn taken weer op en bewerkt het land. Echter, de reis heeft hem veranderd; het vredige leven van weleer krijgt hij niet meer te pakken. Hij is rusteloos. Op een dag vergrijpt hij zich aan een meisje uit het dorp. Na zijn daad duwt hij haar kopje onder in de Luts.

Rix Wierenga meldt zelf over deze serie werken: ‘Mijn hele kindertijd bracht ik als stadskind alle schoolvakanties door in Gaasterland, waar vele ooms en tantes woonden. Ik speelde in stallen en schuren, in de weilanden en de bossen, aan het meer en bij de Luts. Zo is deze streek voor mij tegelijkertijd een vertrouwd en exotisch gebied geworden en gebleven. Nog steeds bezoek ik Gaasterland van tijd tot tijd- en na één van die keren ontstond onverwacht deze serie tekeningen, een onbedacht en coherent verhaal, dat zichzelf leek te schrijven. Zo was ik over de bizarre afloop ervan even verrast als een willekeurige ander.’ Zie www.rixwierenga.nl.

Bezoekerscentrum Mar en Klif is gevestigd aan de Brink 4 in Oudemirdum. Het centrum is van april t/m oktober op dinsdag t/m zaterdag geopend van 10 tot 17 uur en op zondag (en maandag in juli en augustus) van 13 tot 17 uur. Wil je de tentoonstelling en het bezoekerscentrum komen bekijken? Dan kun je een entreeticket reserveren via www.marenklif.nl.