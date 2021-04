Expositie In en Om Sneek van 1 mei t/m 12 juni

SNEEK- Terwijl de natuur weer meer kleur krijgt en ook de landelijke maatregelen voorzichtig versoepelen, presenteert Galerie Bax Kunst een actuele expositie. Omdat de meeste bewoners van de Zuidwesthoek dicht bij huis moeten blijven, besloot de Sneker Galerie een expositie met lokale kunst in te richten. Er is werk van de Sneker kunstenaars Bart Bosma en Annemarie IJssels te zien. Verder exposeren Mieke Hoekstra, Siete Koch en Petra van Stam.

Landschappen en “wandelplekjes”

Bart Bosma (1951) is een kunstschilder uit Sneek. Friese landschappen, zeegezichten, meren en de natuur kenmerken zijn schilderwerken. ,,Een uur per dag schilderen is voor mij meer dan genoeg.”

Bart schildert het liefst met olieverf en aquarel. Zijn specialiteit is zonder meer het Friese landschap. De wereld waarin hij leeft en graag in wandelt, fietst of doorheen vaart met zijn kano. Het Sneekermeer, de Boschplaat op Terschelling, de bossen in Gaasterland en natuurgebied De Deelen. Het is slechts een greep uit de werken die hij op deze locaties heeft gemaakt. Ook in Limburg, Noord-Holland en Frankrijk is hij vaak geweest om te schilderen. ,,Ik maak vooral gebruik van de kleuren okergeel, ultramarijn, payne’s grey en natuurlijk groen”, vertelt Bosma. ,,De schilderijen hebben vaak een vlakke horizon. De natuur in Friesland is prachtig. Daar moeten we zuinig op zijn.”

Bosma schildert al meer dan vijftig jaar en ging tien jaar geleden met pensioen. ,,Ik heb nu iets meer tijd dan toen ik nog drukker was, maar ik ben niet veel meer gaan schilderen. Dat kun je ook niet de hele dag doen. Een uur per dag is genoeg”, vindt hij. Toch leert de schilder uit Sneek nog elke dag bij. ,,Soms gaat het niet zoals je wil, dan leer je daar weer van. Je moet als schilder niet te bang zijn. Het kan hooguit mislukken.”

Annemarie IJssels

De eveneens uit Sneek afkomstige Annemarie IJssels (geboren 1956) is zo’n twintig jaar geleden begonnen te schilderen. Als autodidact is zij verbonden geraakt aan de werkplaats schilderen in het Toanhûs in Joure, onder toeziende leiding van Hans Noordermeer. Hier heeft zij een eigen stijl ontwikkeld waarmee zij op veelzijdige wijze omgaat.



Annemarie schildert in hoofdzaak figuratief, ook landschappen. Zij werkt vanuit een krachtig handschrift van suggestief, abstract, naar meer uitgewerkt. Voor haar is een schilderij spannend wanneer dit voor de beschouwer ook ruimte biedt voor eigen fantasie. Zij werkt met acrylverf op paneel of canvas, met onderschildering in een warm kleurgebruik, waarbij zij het “grote vlak’ niet schuwt. Ook schildert zij soms zonder onderschildering, waarbij de werken dikwijls meer vervagend zijn uitgewerkt.

IJssels vertelt: ,,Ik ben al twintig jaar verbonden aan Galerie Bax Kunst. Toen ik maanden geleden de uitnodiging van Redmer ontving om onze omgeving vast te leggen voor de expositie, kon ik deze niet afslaan. Ik ben gaan kijken naar de omgeving die wij het meeste zien in deze tijden… Want het wandelen is mede door de pandemie het afgelopen jaar in populariteit toegenomen. Je zult dus vele vertrouwde plekjes zien die je misschien dagelijks tegenkomt. Ik schilder op gevoel, mijn inspiratie is een drang van binnenuit. Dan zie je overal mogelijkheden in”.

De expositie toont verder vilt- en keramische objecten van Mieke Hoekstra, Siete Koch en Petra van Stam.



Met zijn meer dan 40 jaar ervaring is Siete Koch een bekendheid in Friesland. Hij woont en werkt in Workum. Koch vervaardigt zowel modern als traditioneel keramiek. Hij heeft de productietechniek van het Workumer aardewerk zo aangepast dat u hier ook in de eenentwintigste eeuw nog van kunt genieten.

Mieke Hoekstra is een veelzijdig beeldend kunstenaar. Ze fotografeert, maakt viltobjecten en experimenteert met eco-print. De natuur in al haar facetten is voor Mieke een bron van energie, inspiratie en verwondering. Al van jongs af aan heeft natuur een grote aantrekkingskracht op haar.

“Vilten is voor mij schilderen en vormgeven met wol. Van zachte losse wolvezels naar een creatie die zich onder invloed van wrijving en water en zeep vormt onder je handen. Een ontdekkingstocht waarin ik met aandacht en geïnspireerd door de natuur steeds meer mijn eigen pad bewandel en nieuwe experimenten aan ga.”



Sinds 2010 zijn Koch en Petra van Stam een samenwerking aangegaan. Van Stam schildert zelf en maakt stenen beelden, maar regelmatig maakt zij uitstapjes naar het werken in keramiek. Zo af en toe werden er wat gezamenlijke kunstobjecten uitgeprobeerd. Het zoeken naar kleurafstemming of juist naar contrasten was soms een uitdaging. Regelmatig exposeren zij samen. De objecten van Siete en de beelden van Petra zijn verrassend op elkaar afgestemd.