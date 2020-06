Expositie Eén grote familie, 75 jaar SKS-skûtsjesilen toont unieke foto’s van achter de schermen

En dat biedt een unieke blik achter de schermen van dit op en top Friese evenement. Zo zien we bijvoorbeeld Berend Mink een borrel inschenken voor de vrouwen op een van de volgschepen, en trappen Peke Wouda en Meindert de Groot van het Súdwesthoek-skûtsje lol tijdens de afwas. Gerhard Pietersma, tegenwoordig schipper op Earnewâld, mag als 10-jarig jongetje al proeven aan zijn toekomst: onder het toeziend oog van pake Alfred van Akker zit hij aan het helmhout van het Leeuwarder skûtsje. We zien ook hoe Hattum en Wiemer Hoekstra de rabanden van de Twee Gebroeders van Drachten controleren voorafgaand aan een wedstrijd. De foto’s ademen stuk voor stuk passie, plezier en vooral het gevoel van samenzijn: de skûtsjesilers zijn één grote familie.

In 1945 opgericht

De tentoonstelling is gemaakt naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS). Die werd in 1945 opgericht om de wedstrijden voor skûtsjes die her en der door plaatselijke commissies en zeilverenigingen werden georganiseerd, te stroomlijnen. Sindsdien wordt er elke zomer 14 dagen gestreden om het Friese kampioenschap. De schippers en hun bemanningen zeilen op het scherpst van de snede, en het Skûtsjesilen is uitgegroeid tot een evenement van nationale allure.

Nog nooit in de 75-jarige historie van de SKS werd het kampioenschap niet gezeild. Des te spijtiger is het, dat het evenement in dit jubileumjaar niet door kan gaan vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Om het gemis een beetje te compenseren zullen bij de opening van de tentoonstelling enkele skûtsjes in de stadsgracht van Sneek te bewonderen zijn.

Skûtsjes aan de Bothniakade

Van donderdag 4 tot en met zaterdag 6 juni zullen De Sneker Pan, d’ Halve maen en het Drachtster skûtsje Twee Gebroeders aan de Bothniakade, aan de achterzijde van het museum aanmeren. Publiek is van harte welkom om deze skûtsjes vanaf de kant te komen bekijken, mits ze de voorgeschreven 1,5 meter afstand bewaren.

De tentoonstelling is van 4 juni tot en met 23 augustus 2020 te zien in het Fries Scheepvaart Museum, Kleinzand 16, in Sneek. Het museum is open van maandag tot en met zaterdag van 10.00- 17.00 uur en op zondag van 12.00-17.00 uur. In verband met het coronavirus is het museum uitsluitend te bezoeken met een kaartje dat van tevoren op internet is gekocht: www.friesscheepvaartmuseum.nl