Expositie Bolsward: Twa famkes út Raerd

BOLSWARD-Zondag 2 augustus is de duo-expositie van “twa Famkes út Raerd” geopend met een prachtige schilderijen-expositie in Werkplaats de nieuwe Ruiter aan de St. Jansstraat in Bolsward.

In verband met de coronaregels werd de opening in verschillende shifts gehouden en dat bleek een prima oplossing om te grote drukte te voorkomen. Mooi verspreid over de dag konden alle genodigden het werk van de beide kunstenaressen bewonderen en omdat het niet hutjemutje stond was er extra ruimte om de werken goed te bekijken.

Eigenlijk was deze manier van bezoekers verdelen over de dag weer een voordeel op normale vernissages, want dan wil het nog wel eens bijna te druk zijn om de het werk goed te kunnen bekijken, aldus eigenaresse Femke Kruger.

Twee exposanten dus dit keer in de werkplaats, te weten:

Tiny Zijlstra (1951) en Wytske Venema (1966)

Tiny Zijlstra, geboren en getogen in Bolsward, schildert al sinds haar jeugd en heeft verschillende academies gevolgd waaronder de Foudgumse school in Foudgum. Tiny vangt de verstilde sferische beelden van het Friese landschap en doet dat volgens inleider Kees van Leeuwen op een hier en daar Jan Mankes-achtige manier, eenvoudig en intens.

Wytske Venema (geboren in Burgum) heeft ook o.a. de Foudgumse school gevolgd. Wytskes werk zou volgens van Leeuwen hier en daar het impressionistische hebben van Isaac Israëls en daar zou Venema zeker mee door moeten gaan is van Leeuwens advies, want dat past haar zeer goed die Israëls-achtige stijl.

Portret heeft Wytskes liefde

Aan de buitenkant valt vaak nauwelijks af te lezen wat er zich in de binnenwereld afspeelt. Woorden kunnen veel zeggen, maar de blik en de stilte is wat mij het meeste intrigeert, aldus Wytske.

Deze expostie is te bezoeken op de openingstijden van Werkplaats de nieuwe Ruiter: 2 augustus t/m 5 september woe./vrij./zat./zon. van 13.00 - 17.00 uur.

Info: www.denieuweruiter.com