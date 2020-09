LEEUWARDEN- Vanaf 9 oktober 2020 t/m 28 februari 2021 is in Tresoar de expositie 'Besiele troch Fryslân' te bekijken. 'Besiele troch Fryslân' is de opvolger van de succesvolle expositie 'Besiele troch Alma-Tadema', die 4 jaar geleden in Tresoar te zien was.