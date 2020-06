Escape Rooms Sneek per 1 juni weer ‘open’

SNEEK – “HOPPAAA! Sneller dan verwacht! We mogen weer open voor bewoners van dezelfde postcode: gezinnen, families, studenten…”

Die ‘we’ zijn de mensen van de Escape Rooms in Sneek en ze zijn maar wat blij dat ook de coronamaatregelen voor hun bedrijf per 1 juni 2020 versoepeld worden.

“Nogmaals per 1 juni zijn gezinnen en groepen welkom, die woonachtig zijn op dezelfde postcode! Mits ze elkaar niet tegenkomen in ons Escape Centrum. Nou dat lukt! Want daar hebben wij genoeg ruimte voor! Je leest alles op de website van Escape Rooms Sneek”: https://www.escaperoomssneek.nl/weer-open-1-juni-2020/