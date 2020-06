Elfstegentocht Woudsend veilig en ‘coronaproof’

WOUDSEND - Ook in Woudsend “giet it wer oan!” vanaf 1 juni met een veilige Elfstegentocht.

Een wandeling door de stegen en straatjes van de gezellige dorpskern toont de bezoekers de rijke historie van Woudsend.

De route met een uitgebreide informatiefolder langs 22 informatieborden met QR-code geeft een mooi overzicht van het verleden van Woudsend als scheepvaart- en handelsplaats.

De tocht is ‘met afstand’ en éénrichtingsroute één van de meeste veilige ‘dorpskuiers’ in Friesland! Folders met route en beschrijving zijn gratis verkrijgbaar op diverse locaties in Woudsend.

Aan de route zijn ook de leuke winkeltjes en ruime terrassen van de horeca te vinden.Volg de pijlen en houd afstand! Zo kunt u veilig genieten van een prachtig historisch dorp!

Informatie: www.elfstegentochtWoudsend.nl en VVV-infowinkel/De Smaak van Water,

Waechswal 5, 8551 PE Woudsend, tel. 06-55 121 455