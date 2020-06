Eind augustus beslissing over doorgaan Strontrace

De basisrichtlijnen vanwege Covid19 zijn nog steeds van kracht en kunnen het lastig maken voor zowel de wedstrijden zelf als het bezoek op de wal. Toch is iedereen druk bezig met de noodzakelijke voorbereidingen. Immers de meeste activiteiten vinden in de buitenlucht plaats, de restricties worden langzaamaan versoepeld. En bovendien staat iedereen in de bruine zeilvaart te trappelen om naar Workum af te zeilen, elkaar te ontmoeten, bij te praten en vooral ook de krachten te meten.

Definitieve besluit eind augustus

Het definitieve besluit wordt pas eind augustus genomen. Met goede voorbereidingen is het voor alle onderdelen mogelijk om dan toch in de noordelijke herfstvakantie een mooi evenement neer te zetten. “Duimt u met ons mee dat op maandag 12 oktober het ‘En nou oprotten’ gewoon door de haven zal schallen. Dat Warmond de bloembollen voor stront kan ruilen, dat passagiers kunnen uitkijken naar de aankomst in Amsterdam. Dat Liereliet vele rondborstige zangers voor een enthousiast publiek heeft gehad, dat de klompzeilers trots door Workum gaan. Dat de geur van gerookte vis over de markt waait en dat de vissers hun netten weer kunnen zetten”, vragen de organisatoren.