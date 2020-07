Eerste streekmarkt sinds coronacrisis in Hemelum afgelast

HEMELUM - De eerste streekmarkt in Hemelum die sinds de uitbraak van het coronavirus komende zondag zou worden gehouden is afgelast.

De markt in het Weiland van de Flinkefarm kan vanwege de weersomstandigheden niet doorgaan. Er wordt harde wind verwacht. ,,De verwachtingen zijn dat de wind in het noorden van het land aantrekt tot kracht 8. Dit betekent voor de deelnemers, dat die de hele dag alleen aan de kraam hangen, om te voorkomen dat deze omwaait. Dit lijkt ons niet bevorderlijk voor het contact met de bezoekers.''



Er is besloten om, met instemming van de gemeente, een week op te schuiven. De streekmarkt wordt nu gehouden op zondag 12 juli, van 10.00 tot 17.00 uur.