Eerste lustrum Kerstmarkt en Heel Sneek e.o. Zingt Kerstliederen gaat niet door

SNEEK- Sinds 2016 heeft ieder jaar in december een kerstmarkt en de drukbezochte “Heel Sneek Zingt…kerstliederen” plaatsgevonden in de prachtige en sfeervolle Sint Martinuskerk in Sneek. En dit jaar zou het voor de vijfde keer zijn en dus het eerste lustrum.

Echter dit jaar zal het helaas op zaterdag 12 december 2020 NIET doorgaan i.v.m. het coronavirus want er zijn nog te veel onzekerheden over hoe het er over een paar maanden zal uitzien. Orkesten en koren moeten ruim van tevoren oefenen en liederen instuderen en dat kan niet op het laatste moment.

Daarnaast is de gedachte achter de Kerstsamenzang juist met elkaar samen te zijn en samen te zingen. En dat zijn nu juist de dingen die we samen niet mogen doen. Als organisatie willen wij natuurlijk geen enkel risico nemen hoe verschrikkelijk wij ons besluit ook betreuren. Maar het is helaas niet anders want gezondheid staat voorop. Hopelijk is volgend jaar de wereld weer wat rustiger geworden en kunnen we uitzien naar het 1e lustrum van de kerstmarkt en Heel Sneek zingt…kerstliederen op zaterdag 11 december 2021. Namens de organisatie,

Pastoor P. van der Weide