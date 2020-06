Eerste exemplaar 'Oorlogsverleden Kievitshorne 1940-1945’ voor burgemeester

WITMARSUM- Burgemeester Jannewietske de Vries ontving vorige week van Jacob Reitsma het eerste exemplaar van 'Oorlogsverleden Kievitshorne 1940-1945'. Het boek is een bewerking van de belevenissen die Sjoerd Reitsma, bewoner van de stelpboerderij Kievitshorne bij Witmarsum, na de oorlog optekende.

Kievitshorne was in de Tweede Wereldoorlog een broeinest van verzet en werd gebruikt als onderduikplek, wapendepot, oefenplaats voor wapengebruik en toevluchtsoord voor hongerige mensen die over de Afsluitdijk naar Friesland kwamen. Door de verzetsactiviteiten werd het leven van de bewoners op Kievitshorne regelmatig op de proef gesteld.

Het boek is binnenkort te koop in het bezoekerscentrum van het Kazemattenmuseum Kornwerderzand.