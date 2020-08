Eerste exemplaar ‘Met de Korneliske Ykes II naar Londen’ voor CvdK Arno Brok

Een ludieke overhandiging, omdat deze tijden vragen om creatieve oplossingen. De palingaak ligt op 12 september voor anker op het Heegermeer. Commissaris van de Koning Arno Brok laat zich door zijn schippers op het Statenjacht van de provincie Fryslân naar de palingaak varen. Na een korte toespraak krijgt hij -met zeker 1,5 meter afstand in acht nemend- het eerste exemplaar uitgereikt van het boek over de roemruchte reis van de palingaak naar Londen in de zomer van 2019.

Na de ceremonie op het water is er op de wal bij It Sylhûs aan het Heegermeer gelegenheid om meer te weten te komen over de reis van de aak en de inhoud van het boek.

In 2019 voer er voor het eerst sinds 80 jaar weer een palingaak met levende paling naar Londen, de stad waarmee palinghandelaren vanuit Heeg, Gaastmeer en Workum eeuwenlang een levendige palinghandel hadden. Tien jaar na de tewaterlating van de Korneliske Ykes II was het mogelijk deze historische tocht opnieuw te ondernemen. Deze handelsreis in de voetsporen van onze voorouders bleek voor de bemanning van de aak vorig jaar zeer bijzonder te zijn en behoorlijk wat emoties op te roepen. Onder leiding van schipper Maarten Stuurman en zijn co-schippers Johannes Hobma en Rinus Grondsma is de tocht heen en terug naar Londen succesvol verlopen. Alle schippers zijn 12 september uiteraard ook weer aanwezig.