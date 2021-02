Eendenkorf vlechten in Roodhuis

ROODHUIS- Anneke van der Hoff uit Wommels, maar geboren op een boerderij in Roodhuis, stuurde bovenstaande foto van drie mannen die aan het eendenkorven vlechten zijn. Benieuwd naar het verhaal achter de foto, zochten we even contact met Anneke, die het volgende mailtje stuurde. Wie zijn deze drie mannen, wat doen ze precies. Kortom graag wat info.

“De mannen zijn Piet van der Hoff, Simon Dijkstra en Ale Dikkerboom. Ze kennen elkaar van de vereniging WBE De Alde Slachte (Wild Beheer Eenheid). Dit is een vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoorde en duurzaam wildbeheer.

Piet van der Hoff is boer op de Sânleansterdyk, aan de Slachte te Roodhuis. Het riet is afgelopen zomer gesneden voordat het in bloei staat, voordat de pluim erin zit. Dan kun je het riet buigen. Anders is het te droog en te hard om mee te werken. Het riet groeit rondom de boerderij en langs de sloot van zijn weilanden.

Het is Piet zijn derde jaar dat hij korven maakt. De andere mannen zijn bij hem in de leer. De bedoeling was om aan alle leden van de vereniging een cursus eendenkorven vlechten te geven. Door de Corona kon dat niet doorgaan.

Nu maken ze korven voor particulieren. Bijvoorbeeld voor mensen van een woonboerderij, uit het dorp etc. Ik kwam er vanmiddag op visite en tijdens het vlechten is er heel wat geëamel daar op die hooizolder.”