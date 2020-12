Een winterse Nauwe Noorderhorne door Abe Gerlsma

SNEEK- Het Fries Scheepvaartmuseum is gesloten, maar u kunt altijd via haar beeldbank genieten van mooie afbeeldingen of op zoek gaan naar informatie.

Vandaag laat het FSM zien hoe Abe Gerlsma (1919-2012) in een winter de Nauwe Noorderhorne in Sneek zag. Gerlsma woonde en werkte in Franeker. Dat werken hield in dat hij werktuigbouwkundige was en in die hoedanigheid onder andere wel landbouwmachines ontwierp.

Daarnaast schilderde, tekende en etste hij. Ook met dat werk verwierf hij veel bekendheid. Vel van zijn werk vervaardigde hij in kleur, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte hij veel zwart-wit werk. Het is dus denkbaar dat hij de Nauwe Noorderhorne in die periode vastlegde.

Vanuit het straatje biedt hij en blik op de besneeuwde Martinkerk.

https://friesscheepvaartmuseum.nl/.../fsm-col1-dat1000001127