Een vrolijke circusdag voor kinderen in AZC’s

SNEEK-In de tijd van lockdown wist het WOLKENTHEATER de kinderen in asielzoekerscentra (AZC’s) op te vrolijken en te activeren met een serie online filmpjes onder de naam Circus DOE-MAAR-MEE. Deze zomer is de live versie van dit succesvolle programma te zien in een 30-tal AZC’s door het hele land.

Ondanks versoepelde coronaregels leven de kinderen in AZC’s eigenlijk nog steeds in een soort lockdown. De zomervakantie is een extra moeilijke periode: er is weinig afleiding en ze kunnen nergens naartoe. Juist daarom organiseert het WOLKENTHEATER in augustus 2020 een grote circustournee langs een 30-tal AZC’s. In de interactieve open air voorstelling Circus-DOE-MAAR-MEE worden spullen die te vinden zijn in elk huis, bijvoorbeeld sokken of theedoeken, omgetoverd tot circusrekwisieten voor verschillende jongleerscenes of goocheltrucs. Kinderen worden op deze manier geïnspireerd om het alledaagse leven op een creatieve en speelse manier te zien en thuis zelf ook circusje te gaan spelen.

In Friesland is Circus DOE-MAAR-MEE te zien en te beleven op de volgende locaties en data:

AZC Sneek - maandag 10 augustus om 16:00

AZC Burgum - dinsdag 11 augustus om 12:00

AZC Drachten-Noorderend - dinsdag 11 augustus om 16:00

Wegens RIVM maatregelen hebben deze voorstellingen een besloten karakter.

Stichting WOLKENTHEATER

De stichting WOLKENTHEATER werd op Valentijnsdag 1993 opgericht door een aantal naar Nederland gevluchte kunstenaars uit voormalig Joegoslavië. Sindsdien speelt het gezelschap met passie, betrokkenheid en overtuiging voor vluchtelingenkinderen in AZC’s. Vandaag de dag bestaat het WOLKENTHEATER uit gediplomeerde theaterdocenten, erkende kunstenaars en andere gedreven mensen uit de theaterwereld. Meer over het WOLKENTHEATER kunt u vinden u op www.wolkentheater.nl.