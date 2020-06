Een muzikaal en sportief hart onder de riem voor de bewoners van Nij Stapert in Wommels

WOMMELS - Ook de afgelopen weken was er nog geen ruimte voor bezoek in de verpleeghuizen van zorgorganisatie Patyna. Zo ook op de locatie Nij Stapert in Wommels. Het Sociaal Collectief, Akte2, de buurtsportcoaches van Sport Fryslân en de fysiotherapeut van TopFysio uit Wommels sloegen de handen ineen en organiseerden een muzikaal en sportief hart onder de riem voor de bewoners.

In een stralend voorjaarszonnetje konden de bewoners genieten van een muzikaal optreden van wereldmuziekgroep ‘Remolino’. Met muziek uit Roemenië, Ierland en natuurlijk met Friese klassiekers wist het trio de ouderen te verblijden. Dat resulteerde hier en daar zelfs in een dansje. Ook vanachter de ramen kon menig bewoner genieten van de muziek. Hierna was het tijd voor gerichte beweging.

Fysiotherapeut Marije wist de bewoners uit te dagen met schaats- zwem- en boks oefeningen speciaal gericht om vanuit een stoel te kunnen doen.

De heren van Remolino trokken daarna langs de aanleunwoningen die naast Nij Stapert liggen. Na een eerste verbaasde blik kwam menig bewoner naar buiten of op hun balkon om te genieten van de vrolijke en energieke muziek.

Sociaal Collectief is een organisatie voor samenlevingsopbouw in de gemeente Súdwest-Fryslân. Akte2 maakt onderdeel uit van Cultuur Kwartier Sneek en brengt kunst & cultuur naar scholen, bedrijven en buurten toe. Sport Fryslan streeft ernaar dat iedereen in Friesland met plezier kan sporten en bewegen. In deze tijden van corona bundelen zij hun kennis en netwerk en organiseren zij diverse activiteiten.