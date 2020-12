Een etalage van hoop in de donkere dagen voor Kerst

SNEEK- Wat is dit een vreemde decembermaand. Door het virus is ons leven volledig ontregeld. Het is alsof we dit met het korter worden van de dagen nóg meer voelen. We missen vrienden en familie. Spontane ontmoetingen kunnen nu niet. Omhelzen mag niet. Wat een pijn en gemis. Veel mensen zetten nu hun huis heel uitbundig in de sfeerverlichting. Er is nog nooit zoveel geld aan uitgegeven. Er spreekt een verlangen uit.

Ook de kerken staan voor een grote uitdaging. Hoe blijven de mensen verbonden met elkaar, waar ze zich aan zoveel beperkingen moeten houden? Het lijkt alsof het licht is uitgedaan. Daarom is het misschien goed om eens langs de Oosterkerk te lopen. Ja die kerk van het ‘groene kruis’. In het glazen voorportaal is een tafereel gemaakt, waar al veel wandelaars voor zijn blijven staan. Een deur met een sleutelgat. Daarachter is het licht.

Een gedicht

Er zijn vier kinderen. Ze zijn benieuwd en vol verwachting. Een jongetje staat op zijn tenen om door het sleutelgat te kijken om een glimp op te vangen. Voor wie langer kijkt is er steeds meer te zien: een dode boomstronk waar een twijgje uit groeit. Twee witte duiven. Wat betekent dit? Nog even en dan zullen we het weten. Op de dag vóór Kerst verandert de voorstelling en is het wachten voorbij.

waar: Oosterkerk, Leeuwarderkade 18

wanneer: vanaf nu èlke dag, en tijdens de donkere uren is het tafereel verlicht

door wie: Ineke Faber en Anneke van der Werff

voor wie: alle wandelaars van Sneek

licht: Peter Verkerk