Editie Sneker Koningsdag 2021: #Home Edition en oranjekoek in verzorgingstehuizen

Oranjefans in Sneek moeten er ook dit jaar nog, zelf een thuisfeestje van maken. Dus hang die Oranje Slingers op, hijs de vlag, nodig je buren uit voor een oranje Tompouce en drink er, op gepaste afstand, een oranjebittertje van de Weduwe Joustra op!

Online activiteiten

De Oranjevereniging organiseert een aantal (online) activiteiten. Om 09.00 uur worden we gewekt door het carillon op de Martinikerk. Daarna gaat het bestuur van de Vereniging Oranje Sneek op pad richting de verzorgingstehuizen in Sneek om te trakteren op oranjekoek. Voor de kinderen zal Clown Sander online optreden, maar er is meer! Je kunt cadeaubonnen winnen met de kleurwedstrijd in verschillende leeftijdscategorieën, de fotowedstrijd of met de juiste oplossing van de woordzoeker.

Info is te vinden op www.sneek.nl/koningsdag