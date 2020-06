Drukke Hemelvaartsdag laat zien dat Zuidwest Friesland voldoende ruimte heeft voor inwoner en toerist

SNEEK - Inwoners en toeristen genoten Hemelvaartsdag van het prachtige weer. Op de meren was het drukker dan een normale zomerdag. In tegenstelling tot andere gebieden in Nederland kwam het nergens tot grote problemen. De vele meren, stranden en kilometers fiets- en wandelpaden zorgen voor voldoende spreiding. Zuidwest Friesland lijkt dan ook klaar voor een prachtige zomer waar inwoner én toerist samen kunnen genieten van de ruimte en vrijheid.

“Een rondgang langs beide gemeenten en meerdere ondernemers liet zien dat Hemelvaartsdag geen veiligheidsproblemen opleverde in (Zuidwest)Friesland. De landelijke pers suggereerde dat het overal te druk was maar dit is niet juist”, zegt Floriaan Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland. “Er was geen zeilboot, sloep of kano meer te huur en toch waren er geen problemen op de meren. Er is gewoon heel veel ruimte in ons gebied. Naast de vele havens en veilige ankerplaatsen hebben we ook nog eens 14 kilometer gratis aanmeerplaatsen van de Marrekrite. Ook op de standen, parken, fiets- en wandelpaden ging het er gemoedelijk aan toe”.

Bewuste ondernemers

Gedisciplineerde gasten en bewuste ondernemers “Gasten zijn zeer gedisciplineerd met betrekking tot afstand en hygiëne”, zegt Frank van ’t Reve van Camping it Soal in Workum. Bij Camping ’t Seeleantsje in Molkwerum merkte men dat vooral ouderen erg goed opletten. “De gast wil zelf zien dat een fiets ontsmet wordt, anders wordt het niet geloofd”, zegt Johannes De Vlught.

Naast de gasten zijn de ondernemers in Zuidwest Friesland ook zeer serieus bezig met de veiligheid van zichzelf en haar gasten. “De ondernemers doen hun best om een veilige situatie te creëren en willen onveiligheid koste wat kost voorkomen en hun eigen glazen ingooien. Ik was ooit ic-verpleegkundige en bij het bootjes uitgeven was ik mij nu zeer bewust van de risico’s en heb ik m’n handen meer ontsmet als ooit in m’n werk”, geeft Bert de Jonge van Recreatiecentrum Sneek aan.

Ruimte op het water en op het land “Ondanks de grote hoeveelheden bootjes is er voldoende ruimte op het water. Mensen pasten hun snelheid aan. In Sneek geen Giethoornse toestanden”, aldus Bert de Jonge. Ook in Gaasterland was het druk met veel mensen op de fiets of aan de wandel. “Maar in Friesland inderdaad meer dan genoeg ruimte en goede social awareness onder de bezoekers. Men hield, zonder waarschuwen, voldoende ruimte”, zegt Geeske Wiendels- Breunesse van Hotel Restaurant Jans uit Rijs.

Goede test

Goede test voor de zomer “Alles wijst erop dat het een drukke zomer wordt in Friesland doordat veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan. Hemelvaartsdag was wat dat betreft een goede test” zegt Floriaan Zwart. “En er zijn ook zeker zaken te verbeteren. Zo was er een wachttijd van een uur bij sommige pontjes vanwege de beperkte capaciteit per overvaart. Ook is het soms onduidelijk wat wel of niet mag en is het ene toilet gesloten en de andere open. Tegelijkertijd wordt het gevoel bevestigd dat het in ons gebied niet snel te druk is zoals in bijvoorbeeld Amsterdam. Spreiding door de regio is hiervoor noodzakelijk. Als VVV zetten wij hier dan ook op in door verschillende verhaallijnen en actieve informatievoorziening. Het opengaan van de horeca en musea op 1 juni zal uiteindelijk ook voor meer spreiding zorgen is de verwachting”.

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zeventien VVV-locaties. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest Friesland verder op de kaart te zetten.