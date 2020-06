Drie skûtsjes aan de Bothniakade

SNEEK- Ze zijn er klaar voor! Vanaf vandaag is de expositie 'Eén grote familie, 75 jaar SKS skûtsjesilen' open voor publiek. Ter opluistering van het openingsweekend liggen De Sneker Pan, Drachtster Skûtsje en Vrienden van Skutsje d'Halve Maen en Boeier Albatros afgemeerd aan de Bothniakade aan de achterzijde van het museum. Zo kun je na de expositie vanaf de kade ook een paar skûtsjes in het echt bekijken.

De skûtsjes liggen er tot en met zondagochtend. De expositie is te zien tot en met 23 augustus. Het museum is alleen toegankelijk als je vooraf een ticket hebt gekocht via de website: http://tickets.friesscheepvaartmuseum.nl

Gistermiddag tijdens zijn openingstoespraak van de tentoonstelling refereerde Commissaris van de Koning, Arno Brok, nog maar weer eens aan zijn suggestie om een permanente outdoor-expositie met een skûtsje voor de wal te realiseren.

“De Bothniakade leit der, soe it no net mooglik wêze om dêr in permanint bûtenmuseum te hawwen, dêr’t in skûtsje leit. Sadat minsken ek écht ûnderfining krije hoe’t it libben oan board wie. Al begryp ik dat it fanwege de feiligens dreech is om dat idee te realisearjen.”