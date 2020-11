Drie noordelijke films te zien op televisie bij Omrop Fryslân

Nu dit niet doorgaat kunnen filmliefhebbers op televisie toch genieten van drie films van noordelijke filmmakers.

Op woensdag 11 november is dat de Zweedse film Sami Blood, op donderdag 12 november is een Finse film te zien: The Happiest Day in the Life of Olli Mäki. En op vrijdag 13 november Water Wieg Me, een poëtische 'boatmovie' over de band De Kift.

Woensdag 11 november 21.00 uur: Sami Blood

Sami Blood speelt zich af in de jaren 30 van de vorige eeuw. Het is een film over het Sami meisje Elle Marja van 14 jaar, die in Noord-Zweden tussen de rendieren een nomadenbestaan heeft. Elle Marja wil graag verder leren, maar de Sami werden in die tijd erg gediscrimineerd. Het meisje gaat naar de stad Uppsala, maar komt ook daar in problemen.

Donderdag 12 november om 21.00 uur: The Happiest Day in the Life of Olli Mäki

Dit waargebeurde verhaal over de Finse bokser Olli Mäki speelt zich af in 1962. Mäki maakt zich klaar voor het titelgevecht tegen een donkere Amerikaan in de 'vedergewichtsklasse'. Een wedstrijd waar veel publiciteit omheen is. Intussen wordt hij verliefd op Raija, een meisje uit zijn dorp. Het wordt voor Olli heel moeilijk om zijn hoofd bij de voorbereiding van de wedstrijd te houden.

Vrijdag 13 november om 21.00 uur: Water Wieg Me

De zanger en tekstschrijver van de fanfarepunkband 'De Kift' die 30 jaar bestaat, is Ferry Heijne. Hij voer in zijn 'drijvende' studio over de Noordelijke sloten en meren en luisterde naar de levensverhalen van mensen die hij tegen kwam. Het is een ontroerende en poëtische film over verlies een weemoed.

Op 11, 12 en 13 november, om 21.00 uur te zien bij Omrop Fryslân op televisie.

