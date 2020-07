Drie nieuwe boeken van Attie Dotinga

SNEEK- Auteur Attie Dotinga uit Sneek heeft in januari, mei en juli boeken geschreven en uitgegeven. Creativiteit vierde hoogtij in deze maanden en dat gaf een positieve draai aan een gespannen tijd. Alle boeken zijn ook in e-book uitgegeven.

In ‘Jij! Bent van mij! Gaat het over Maan, die een relatie heeft met een bekende Nederlandse acteur die zijn handjes niet kan thuishouden. Waarom gaat ze niet bij hem weg.

In het tweede boek ‘Hij, pornoacteur, Zij, beschadigd’, is een erotische roman die over misbruik gaat. De vele trauma's die hij en zij meenemen in het leven. Als dan de liefde onverwacht op hun pad komt, zijn ze dan in staat deze te herkennen en te voelen?

En de laatste roman: Vier jaar na hun laatste avonturen drijft een persoon uit hun verleden Brik en Red weer uit elkaar. Ze verliezen elkaar door een domino-effect aan gebeurtenissen. Kunnen ze ooit weer samenkomen of is hun liefde voor altijd verloren