Drie dagen KFPS hengstenkeuring live bij Omrop Fryslân

Leeuwarden-Op 14, 15 en 16 januari vindt de KFPS Hengstenkeuring plaats in Drachten. Door de huidige maatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn bij dit evenement van de Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek". Liefhebbers van over de hele wereld kunnen de prachtige paarden toch rechtstreeks volgen bij Omrop Fryslân. Online via livestreams in meerdere talen en de finaledag is ook op televisie te zien.

De spectaculaire Matthys 504 was de algemeen kampioen van 2020, zou het hem dit jaar nog een keer lukken? Of pakt de reserve kampioen Nane 492 de titel? Zij en nog vele andere hengsten van het stamboek mogen zaterdag 16 januari weer hun beste beentje voor zetten tijdens de KFPS Hengstenkeuring.

Drie dagen genieten van de zwarte parels

Alle drie de dagen is de Hengstenkeuring te volgen op Omropfryslan.nl en de Omrop-app via livestreams in meerdere talen. De uitzending van zaterdag is ook te volgen op televisie met commentaar van Omrop Fryslân presentator Gerrit de Boer en deskundige Henk Dijkstra. Op donderdag 14 en vrijdag 15 januari staat de tweede bezichtiging van de jonge hengsten centraal. Na de eerste bezichtiging halverwege december zijn er 112 hengsten opgenomen in de selectie voor stap twee op weg naar een mogelijke carrière als stamboekhengst. Zaterdag 16 januari barst de strijd los tussen de stamboekhengsten. Wie wordt tijdens de bijzondere editie van dit jaar de kampioen? In het programma van zaterdag is ook een aantal verrassende items te zien.

Hengstenkeuring 2021 bij Omrop Fryslân

14 & 15 januari vanaf 9.30 uur via de online livestreams

16 januari vanaf 09.00 uur op televisie en via de online livestreams

16 januari om 21.00 uur en 17 januari om 09.00 en 11.00 uur een compilatie op tv, 's avonds ook nog een kortere compilatie vanaf 17.30 uur

Het tv-programma Hea! kijkt vooruit op de Hengstenkeuring met reportages over 'paardenmeisje' Anna Maaike Fokkema en hengst Beart 411. Ook in andere programma's en online zijn mooie verhalen te horen en te zien rondom de Hengstenkeuring, bijvoorbeeld over voorbrengers.

Kijk voor meer informatie en alles over het Friese paard op: Omropfryslan.nl/hynstekeuring. Meer informatie over het programma van de Hengstenkeuring is te vinden op www.kfps.nl.