Dorpendiner ‘Lekker Lokaal’ in Sibrandabuorren

SIBRANDABUORREN- In Permacultuur-tuinderij Ús Hôf in Sibrandabuorren vond vrijdag 17 juli een groot Dorpendiner ‘Lekker Lokaal' plaats.

De honderd deelnemers aan het diner kregen inspirerende verhalen te horen over de CSA tuinderij en de voedselcoöperatie die daar al een aantal jaren draaien. Het diner was ook het startsein voor de campagne van De Voedselwerkplaats van Netwerk Duurzame Dorpen om burgers uit dorpen en wijken te stimuleren een eigen Buurtmarkt of Dorpstuin te starten.

Zo nemen burgers het heft in eigen hand voor de verduurzaming van de voedselketen. Kees Elfring (HupHupFoodlab), Gerard Voskuilen (ROC Friese Poort) en Albert Kooy (NHL Stenden) zorgden voor een heerlijk diner volgens de uitgangspunten van Dutch Cuisine: vers, duurzaam, van het seizoen, uit de regio, meer groenten, minder vlees.

In Friesland is een brede coalitie van initiatieven samengebracht in De Friese Voedselbeweging om gezamenlijk vorm te geven aan de voedseltransitie.