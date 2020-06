Doe mee met Advendo tijdens de Dancy Monkey Challenge!

"Wij gaan namelijk met alle basisschoolleerlingen van Sneek en omgeving een groot optreden verzorgen! De schoolmusicals lopen nu namelijk allemaal wat anders dan anders. Maar we willen wel wat leuks met zijn allen doen mét muziek! Zodat we het grootste Basisschool orkest van Nederland worden", zeggen de Avendo-enthousiastelingen.

"We hebben 3 verschillende ritmes bedacht, een makkelijke, middel en moeilijke. Deze ritmes kunnen jullie meespelen op een nummer van Tones and I, namelijk Dance Monkey! Dit zal gespeeld worden door Advendo, Én door JULLIE!! Jullie mogen deze ritmes maken met wat jullie willen, Trommel met je handen op de tafel, op je buik, of maak een drumstel van de pannen thuis, veeg met een bezem, sla op een emmer of tik met een stoel. Óf verzin zelf een andere manier om dit ritme te laten horen of zien!"

"Vervolgens monteren wij dit in 1 filmpje, zodat we met zijn allen dit nummer laten horen en het grootste basisschool orkest van Nederland worden!

Dus zit jij op de basisschool? kijk dan snel op www.advendo.nl/school voor meer informatie!"