Dit zijn de prijswinnaars van de GROOT(e) Thuisblijfquiz

Sneek- De prijswinnaars van de GROOT(e) Thuisblijfquiz van 5 mei zijn bekend! Check de tweede afbeelding in de afbeeldingenreeks hierboven!

Er waren meer dan 40 prachtige prijzen te winnen van maar liefst 25 bedrijven, mede mogelijk gemaakt door Sneek Promotion. Vereniging Ondernemend Sneek, GrootSneek, MHB, Coverband SMÛK en niet te vergeten: de lokale Sneker ondernemers.

Het was een avond met 4 ronden met vragen variërend van sport tot algemeen en zelfs vragen bedacht door Sneek su het ut weest, Peter van Egmond. Ook was er entertainment voor de mensen thuis, in de studio vanuit Leeuwarden gaven onze Sneker zangers Thierry en Johnny Kamminga en de coverband SMÛK spetterende liveoptredens. Deze avond vervulde de zangeres van SMÛK, Dian de Jong, niet alleen de rol van zangeres, maar ook die van presentatrice van de quiz. Dit deed ze samen met Anniek van der Bijl.

De deelnemers konden voorafgaand aan de quiz ook een borrelplank, bier- of wijnpakket bestellen. Bij de Sneker ondernemers uiteraard. Markt 23, Restaurant Onder de Linden en de Koperen Kees hadden een rijkgevulde borrelplank met lekkernijen samengesteld, Weduwe Joustra twee spaanse dorstlessers in de vorm van een wijnpakket en het Sneker Pypke en 't Waterpoartsje hadden beide een mooi bierpakket samengesteld met hun lekkerste bieren.

Al met al een zeer geslaagde, lokale avond met een aantal winnaars! Check de afbeeldingenreeks boven dit artikel voor het overzicht!

De winnaars krijgen op hun opgeven email adres nog persoonlijk bericht over de prijs. Hieronder de winnaars van de leukste teamnaam en #sneekblijftthuis!

Leukste Teamnaam:



50 shades of awesome De Duif Waardebon t.w.v. € 25,00

Betten, Bootje zonder de Rest Fifty Six Waardebon t.w.v. €25,00

Gozer, ik proef kurk Irish Pub Bierproeferij t.w.v. €12,50

#Sneekblijftthuis

Karin Hagting-Bosch Sneker Kapsalons 2 knipbonnen

Astid Koops Sneker Kapsalons 2 knipbonnen

Tjaarda Wagenaar Sneker Kapsalons 2 knipbonnen

Yvonne Menger/ Hetty Kroes Sneker Kapsalons 2 knipbonnen

Danielle de Jong Sneker Kapsalons 2 knipbonnen