Directeur Meindert Seffinga verlaat het Fries Scheepvaart Museum voor HCL

SNEEK- Meindert Seffinga, de huidige directeur van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek, is door de gemeente Leeuwarden voorgedragen als de nieuwe directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).

Historicus Seffinga volgde Sytse ten Hoeve in 2005 op als directeur van het Fries Scheepvaart Museum. De benoeming gaat per 15 maart 2021 in. Hegemer Seffinga wordt de opvolger is van Geart de Vries, die 12 jaar als directeur van het HCL was.

Het HCL telt ongeveer 25 medewerkers en 120 vrijwilligers. Ook het beheer van het Pier Pander Museum en de Oldehove vallen onder het HCL.