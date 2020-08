OUDEGA-Een avond genieten van een luxe 4-gangen diner tussen de schapen in Friesland? Kom dineren in het weiland! Willeke en Eline van Thuis Trouwen organiseren vrijdag 18 en zaterdag 19 september een bijzondere avond uit. Wat je kunt verwachten?

Een luxe 4-gangen diner verzorgd door private Chef Tjitze van der Dam, geserveerd in een gestylde omgeving tussen de schapen. De verschillende gangen worden bereid met streekproducten. Dat alles wordt begeleid door akoestische muziek, verzorgd door het lokale ensemble AnnA. De locatie voor dit evenement is bij Willeke thuis in Oudega, in het weiland naast boerderij en Bed & Breakfast Ûnder de Wol! Het leukste van alles?

Na een heerlijk verzorgde avond kunnen enkele gasten rollend naar bed, want er zijn 5 kamers te reserveren voor een overnachting in de B&B! Het idee achter het diner is om mensen een leuk avondje uit te bieden in tijden van Corona.

Tevens willen Willeke en Eline op deze manier een leuke start maken met hun bedrijf Thuis Trouwen. Met Thuis Trouwen organiseren zij bruiloften van A-Z op locaties die voor mensen als thuis voelt. Dit kan bijvoorbeeld je eigen achtertuin zijn, je vakantiehuisje of in het weiland bij je ouders, zoals deze avond ook het geval is.

Dit evenement geeft een goed beeld van hoe een diner of evenement in je eigen tuin, of in dit geval weiland eruit kan zien.’’Zeker in tijden van Corona een goed idee, als je de ruimte ervoor hebt!’’.

Willeke en Eline van Thuis Trouwen zorgen voor de hele voorbereiding en organisatie van je bruiloft. Dit gaat van vergunningen en leveranciers tot het opbouwen van de locatie, zodat je als bruidspaar in alle rust kan genieten. Kom met ons kennis maken in dit weekend of neem een kijkje op onze website.

Nog even wat praktische informatie over het diner in het weiland. De avond start vanaf 18:00. De tarieven zijn: - 4-gangen diner € 75,- per persoon, exclusief drinken - Wijnarrangement met bijpassende wijn bij elke gang € 30,- - Diner inclusief wijnarrangement en één overnachting met ontbijt € 165,- per persoon, all-in Reserveren kan je doen door een mail te sturen naar info@thuis-trouwen.com.