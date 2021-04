Digitale Q&A met een oud-walvisvaarder

Oud-walvisvaarder Durk van der Veen (83) uit Oosternijkerk en gastcurator Anne-Goaitske Breteler (25) uit Moddergat zullen in een livestream op Facebook alle vragen van kijkers proberen te beantwoorden. Durk van der Veen ging begin jaren ’60 tweemaal mee op walvisvaart, vooral voor het avontuur en de verdiensten.

Anne-Goaitske Breteler schreef het boek ‘De Traanjagers’ over de belevenissen van Durk en zijn collega’s op de vaart, en is de maker van een tentoonstelling over dit onderwerp in het Fries Scheepvaart Museum.

Bloed, zweet en walvistraan

Het museum organiseert deze online vragensessie in het kader van de Nationale Museumweek, die dit jaar volledig digitaal is. Al in januari had de tentoonstelling Bloed, zweet en walvistraan – over verschillende perspectieven op de walvisvaart - zullen openen, maar door de verplichte sluiting heeft nog niemand de expositie in het museum kunnen bekijken. Op de website van de Museumweek geeft gastcurator Anne-Goaitske Breteler ook een sneak preview van de tentoonstelling.

Live Q&A

Meedoen aan de live Question & Answer sessie is simpel en helemaal gratis. Op de Facebookpagina van het Fries Scheepvaart Museum kun je de livestream op 22 april vanaf 19.30 uur bekijken. Als je de Facebookpagina volgt krijg je hier ook een melding van als de livestream start. Je vraag kun je stellen door hem als reactie onder het bericht te plaatsen. Durk van der Veen en Anne-Goaitske Breteler zullen zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden.

Digitalisering

Sinds de start van de corona-pandemie heeft zich een heuse digitale revolutie voorgedaan in de Nederlandse musea, schrijft de Museumvereniging. Ook het Fries Scheepvaart Museum doet haar best om het publiek op afstand toch te laten genieten van de collectie. Meer dan 90 % van de collectie was al digitaal beschikbaar gemaakt via de website. Het museum is daarmee landelijk een van de koplopers. Via de sociale mediakanalen worden de verhalen achter de objecten bijna dagelijks onder de aandacht van het publiek gebracht. Ook de deelname aan het platform Geheugen van Nederland van het Netwerk Digitaal Erfgoed draagt hieraan bij.

Nationale Museumweek

De Nationale Museumweek is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij ruim de 400 musea die zijn aangesloten bij de Museumvereniging, in het hele land, hun collecties op een niet te missen wijze in de schijnwerpers zetten. Het beoogde resultaat is een sterkere binding van alle inwoners van ons land met de museale collecties van Nederland. De Nationale Museumweek wordt voor de zevende keer georganiseerd en vindt dit jaar van 19 t/m 25 april digitaal plaats. Het thema is Ontdek samen óns echte goud – in musea.