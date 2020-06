Dichter van Fryslân ‘on tour’ langs middelbare scholen in Fryslân

SNEEK- Waarom kan literatuur en poëzie zo mooi zijn? De Dichter fan Fryslân, Nyk de Vries, geeft het antwoord in zijn literaire lesprogramma dat hij speciaal voor middelbare scholen in Fryslân maakte. Vanaf vandaag kunnen alle middelbare scholen in Fryslân via de website van Dichter van Fryslân een gratis schooloptreden van de Dichter van Fryslân boeken voor het komende schooljaar ('20 - '21).

De Dichter van Fryslân biedt verschillende lesprogramma’s aan over poëzie en literatuur in combinatie met muziek en video. De lesprogramma's bestaan uit een optreden en een les in één.

De Dichter van Fryslân brengt op een toegankelijke en humoristische manier, voor een groot deel, zijn eigen verhaal. Dat is een verhaal over zijn eigen middelbare schooljaren – als bouwvakkerszoon uit een gezin waar literatuur niet vanzelfsprekend was. Hij vertelt over zijn eigen plezier en onzekerheden in die tijd, over verliefd zijn, over het hebben van verwachtingen en vooral over hoe hij zelf in die jaren met het schrijven en de literatuur in aanraking kwam.

Dichter fan Fryslân

Het project 'Dichter van Fryslân' is een initiatief van de provincie Fryslân en wordt uitgevoerd door de Afûk. Met de benoeming van een Dichter van Fryslân wil de provincie bij een breder publiek meer aandacht vragen voor de kunstvorm poëzie. Kijk voor meer informatie over het schoolproject, of voor het boeken van een gratis schooloptreden: https://dichterfanfryslan.nl/nl/schooloptreden/