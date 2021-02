De vliegende scheepskist van Museum Hindeloopen

HINDELOOPEN- Helaas kan in de voorjaarsvakantie de actie ‘Help pake en beppe de vakantie door’ in Museum Hindeloopen niet doorgaan. De musea zijn gesloten.

Maar... de medewerkers van Museum Hindeloopen laten de moed niet zakken. Ze bieden de kinderen toch weer spannende activiteiten aan. Kijk maar gauw op de website van het museum: www.museumhindeloopen.nl. Daar staat de eerste kindernieuwsbrief ‘Uit de scheepskist’ van Museum Hindeloopen op.

Er zijn mensen in Hindeloopen die een vliegende scheepskist hebben gezien. Geloof je het niet? Lees dan het spannende verhaal over museumbaas Jelle.

Je kunt natuurlijk ook iemand anders vragen om je voor te lezen. Met het verhaal ben je nog niet klaar. Je kunt een zoekopdracht doen die te maken heeft met Hindeloopen. Of zelf een vliegende scheepskist knutselen.

Wil je iets vrolijks voor iemand anders doen?

Maak dan een wens op een keitje. Je kunt alles op de site vinden. Helaas kunnen we de kinderen niet zelf in het museum ontvangen. Maar... maak een foto van die mooie scheepskist die je hebt gemaakt of van het leuke wenssteentje en mail deze naar ons mailadres: info@museumhindeloopen.nl. Heb je iets anders gemaakt naar aanleiding van het verhaal?

Dat mag ook. Alle inzenders krijgen een klein cadeautje. Meer info kijk op onze site. Als de musea weer open mogen zal in de eerste week van mei de actie ‘Help pake en beppe de vakantie door’ weer plaats vinden en wij doen NATUURLIJK weer MEE.